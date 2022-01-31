В новые производства вложат около 3 трлн тенге

Новые очаги производства появятся в Казахстане с 2022 по 2025 годы. В регионах запустят 119 проектов стоимостью свыше 2,7 триллиона тенге. Новые производственные точки охватят сферы по изготовлению продукции машиностроения, химической и металлургической промышленности.

В целом, ожидается старт 50-ти производств строительных материалов, 21 — в химической промышленности, 17 — в легкой, 16 — машиностроении. Реализация перечисленных проектов обеспечит внутренний рынок необходимой продукцией, после выйдет на экспорт. В частности, будет налажено производство шин, сантехнической керамики, аккумуляторных батарей, кальцинированной соды и других товаров. Также планируется увеличить мощности действующих предприятий.

Алишер Ашимов