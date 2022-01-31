Тренер из России дал мастер-класс по баскетболу

Начал свою тренерскую деятельность Николай Куркин 12 лет назад. Этот путь выдался весьма насыщенным. Тренировал много российских команд. Работал и с казахстанскими спортсменами.

Николай Куркин — главный тренер баскетбольного клуба «Барс»:



— Работал в системе баскетбольного клуба «Локоматив-Кубань» г.Краснодар. Баскетбольный клуб «Иртыш» женская команда. На следующий сезон возглавлял мужскую команду БК «Иртыш». После этого работал в БК «Семигорье» мужская команда национальная лига. В апреле был приглашен главным тренером баскетбольного клуба «Барс» г.Петропавловск.



С каждой командой Николай находил что-то новое. Иные подходы, видение, силы. За 12 лет тренерской карьерыу него появился свой метод обучения. И теперь с удовольствием делится им с коллегами.

Николай Куркин, главный тренер баскетбольного клуба «Барс»:



— В первый день мастер-класса хотим показать тренировочный процесс баскетбольного клуба «Барс». Потому что тема нашего мастер-класса называется «Современные тенденции нападения в баскетболе. После будет разговор с тренерами, где будут даны определенные рекомендации, пояснения.

Какая оптимальная нагрузка для спортсменов, как не дать ребятам остыть, правильное выполнение баскетбольных связок. Этим тонкостям Николай обучал городских и районных тренеров.

Мастер-класс Николай Куркин проводил для наших тренеров в выходные дни. Обучение нацелено на популяризацию и развитие этого вида спорта в нашей области.

Диана Салихова