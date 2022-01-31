Полицейские СКО выявили 2 факта сбыта наркотиков за 4 дня

Криминал

22:49 31 Января 2022

С 24 по 27 января полицейские области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Паутина». Выявляли сотрудники подразделений факты незаконного обращения с наркотическими средствами.

Так, за 4 дня операции стражи правопорядка зарегистрировали 8 наркоправонарушений, из них — 2 факта сбыта. Изъяли почти четверть килограмма марихуаны и более 10 граммов синтетических наркотиков, которые направили на экспертизу. В прошлом году полицейские выявили 197 наркоправонарушений — из них 59 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъяли свыше 410 килограммов различных наркотических средств и психоактивных веществ. За 12 месяцев пресечена деятельность 8-ми нарколабораторий, в том числе 4-х по производству синтетических наркотиков.

Анастасия Кузнецова

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