Почти 400 североказахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Здравоохранение

22:48 31 Января 2022

За прошедшие сутки коронавирус выявили почти у 9,5 тысяч казахстанцев. В лидерах по суточному приросту по-прежнему остаются Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область. В каждой — больше тысячи случаев заражения.

В СК за сутки положительный ПЦР-тест получили 387 человек. Из них 207 случаев зарегистрировано в областном центре. Следом идут районы Шал акына, Кызылжарский и Жамбылский. Между тем, в стране активно идет прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 755 тысяч человек. Из них 272, 5 тысячи – североказахстанцы.

Алишер Ашимов

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