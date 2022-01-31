Почти 400 североказахстанцев заболели COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки коронавирус выявили почти у 9,5 тысяч казахстанцев. В лидерах по суточному приросту по-прежнему остаются Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область. В каждой — больше тысячи случаев заражения.

В СК за сутки положительный ПЦР-тест получили 387 человек. Из них 207 случаев зарегистрировано в областном центре. Следом идут районы Шал акына, Кызылжарский и Жамбылский. Между тем, в стране активно идет прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 755 тысяч человек. Из них 272, 5 тысячи – североказахстанцы.

Алишер Ашимов