Мировой опыт: вакцинацию прошли 10 млрд человек

Эпидемиологическая ситуация в мире оставляет желать лучшего. В Индии коронавирусом заразился 41 миллион человек. За прошедшие сутки здесь выявили 234 тысячи новых случаев. Резкий прирост местные власти связывают с циркуляцией «омикрон»-штамма. Доминирует он и в Грузии. На него приходится 90% новых случаев заражений. Из 168 детских садов столицы этой страны закрыта треть. Госпитальный сектор пока не перегружен, однако, расслабляться не стоит, заверяют грузинские врачи.

Тамар Габуния, заместитель министра здравоохранения Грузии:



— Сейчас в стране более 87-ми тысяч болеющих. Из них в госпитале около 4600 человек, в реанимации 283 пациента. Как вы видите, с прибавлением инфицированных число людей в госпиталях сильно не увеличивается. Сейчас свободно примерно 45% ковид-коек. Вакцинацию прошли только 42% населения.

Тем временем, полный курс иммунизации прошли 10 миллиардов человек. Наибольшее количество доз ввели в Поднебесной — почти 3 миллиарда. Свыше 90% населения вакцинированы в 6-ти государствах. Среди них — Соединенные Штаты, ОАЭ, Сингапур. По словам генерального директора ВОЗ, пандемия коронавируса достигла критического этапа, но у мира есть все инструменты для завершения острой фазы.

Тедрос Адханом Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:



— Мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны их использовать справедливо и рационально.



В рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX в развивающиеся страны доставили 1 миллиард доз. Несмотря на это, темпы вакцинации в мире ещё далеки от идеальных. В 86-ти странах антигеном провакцинированы менее 40% населения.

Алишер Ашимов