ХК «Qulager» обыграл павлодарский «Ertis»

Хоккейный клуб «Qulager» снова показывает отличные результаты! В этот раз североказахстанские хоккеисты одержали 2 победы над павлодарской командой. В первой игре местные ребята забили 4 безответных шайбы в ворота соперника. А в ответном матче вышли со счетом 1/3. Нападающий кулагерцев Илья Ахметов оформил хет-трик. Сейчас петропавловский коллектив с 46 очками находится на 6-й строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится 3 и 4 февраля. Соперник – кокшетауский «Arlan».

Анатолий Васильев, тренер «Qulager» ХК:



— Игры сложились удачно для нашей команды. Ребята работали, мы работали весь месяц. Заслуженно победили. У нас ещё есть 3 дня, чтобы восстановиться после такого тяжелого выезда, подготовиться.

Анастасия Кузнецова