Более тысячи фермеров получили льготное финансирование в прошлом году

Еще год назад компании работали по отдельности, но при этом имели схожие функции кредитования. Чтобы разобраться в каждой из программ, да еще и в разных местах, заёмщикам приходилось тратить время и усилия. Неудобство вызывало и одновременное обращение фермеров в обе организации. Сложности здесь больше испытывали в разделении между компаниями залогового обеспечения. Исключить дублирование функций, работать по принципу «одного окна» стало возможно с объединением двух кредитующих организаций.

Алмат Кожахметов, руководитель СКОФ АО «Аграрная кредитная корпорация»:



— В рамках 2021 года совместная работа фонда финансовой поддержки сельского хозяйства с аграрной кредитной корпорацией привела к следующим показателям: Профинансировано более тысячи заявок, как мелких, так и средних сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 27 млрд. 248 млн. тенге. Основной объём финансирования — 305 заявок от сельхозтоваропроизводителей на сумму почти 18 млрд. тенге были направлены на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Готовятся к напряженной поре с приходом весны и мелкие аграрии. Финансируют их через микрокредитование. Ранее этот процесс «лежал на плечах» фонда. А агрокредитная корпорация, в свою очередь, ориентировалась на более крупные инвестпроекты и товарищества. Теперь существует лишь один пул клиентов. Кроме того, сельхозтоваропроизводители средства получают и через программу «Экономика простых вещей». Таким образом, в прошлом году фермеры получили свыше 800 млн. тенге.

Алмат Кожахметов, руководитель СКОФ АО «Аграрная кредитная корпорация»:



— Данные средства направляются по трём источникам. Напрямую через аграрную корпорацию. Второй источник — это сеть кредитных товариществ. В каждом районе он есть. И также ряд сельхозтоваропроизводителей, которые работают с банками второго уровня. Могут также по 5 % получить эти деньги, не обращаясь в АКК.

Благодаря кредитованию в 2021-ом технику обновили свыше 100 хозяйств. Общая сумма финансирования составила более 4 млрд. тенге. Еще около 2 млрд. направили по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». Развивали в прошлом году фермеры и животноводство. Выдали им почти 4 млрд. тенге. Отметили в организации и активных заёмщиков. В основном — это крупные зерносеющие местности, такие как Тайыншинский, Кызылжарский и район Г. Мусрепова.

Жанель Бисенбаева