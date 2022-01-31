А.Смаилов: «Цены на социально значимые продукты питания должны быть доступными»

Общество

22:52 31 Января 2022

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом с начала этого года, передает пресс-служба главы Правительства. Рассмотрели вопросы по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодёжной занятости.

Больше всего цены на продукты питания выросли в столице, Акмолинской, Актюбинской и Жамбылской областях. Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов данных регионов, а также министерства сельского хозяйства по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам. Что касается молодёжной безработицы? Премьер-министр поручил министерству труда совместно с ведомствами национальной экономики и финансов увеличить продолжительность участия и размера оплаты труда по проектам «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место». Размер оплаты труда по указанным проектам планируют повысить с 20-25 до 30 МРП.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Акимы и Министерство сельского хозяйства не сформировали минимальный объем стабфондов, не выделили достаточных средств по «оборотной схеме», слабо проводите контроль над торговыми надбавками. Фактически, работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары пущена на самотек. Ваша задача – обеспечить наше население товарами первой необходимости по доступным ценам. Вопросы обучения, профориентации и трудоустройства молодежи требуют повышенного внимания. Соответствующие пункты будут включены в Программу действий Правительства на 2022 год.

Алишер Ашимов

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