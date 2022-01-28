В СК ввели послабление карантина для объектов, участвующих в системе «Ashyq»

За прошедшие 2 недели коронавирусом заразились почти 3 тысячи североказахстанцев. Заболеваемость выросла в 6,7 раза. Резкий прирост наблюдается в районах им. Габита Мусрепова, Айыртауском, Уалихановском и Тимирязевском. По словам санврачей, ситуацию осложняют сезонный грипп.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО



— С начала эпидсезона зарегистрировано 19182 случая ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения — 3495. По сравнению с прошлым годом, рост отмечается на 36%. В текущем году в области зарегистрировано 35 случаев гриппа типа А. В прошлом году его не было.



В инфекционных стационарах сейчас 358 пациентов. Занятость коек составляет 26%. Амбулаторное лечение проходят более 4-х тысяч человек. Эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Тем врменем, вышло новое постановление санврача.С 28-го января в регионе послабление карантина. Сняты ограничения для объектов, которые работают по безопасному «зелёному» статусу, у персонала и посетителей, независимо от зоны риска.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО



— При условии наличия нейтрального «синего» или безопасного «зеленого» статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» зоне — деятельность участников «Ashyq» будет осуществлять без ограничений, а в «желтой» и «красной» зонах — послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

Увеличилось количество объектов, в которых вход разрешён и лицам нейтрального статуса. Это гостиницы, ЦОНы, отделения «Казпочты», банки, салоны красоты и места общепита. Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей площадью до тысячи квадратных метров.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО



— Сняты ограничения в «зеленой» зоне, при наличии нейтрального «синего» статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей: бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские. Кроме того, увеличена их в «красной» — с 30 до 60%. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.



Полный курс иммунизации в области прошли 270,5 тысяч человек. Из них 64 тысячи получили третий укол. Что касается вакцинации американским антигеном, им привились 10 тысяч североказахстанцев. Большая часть из них — подростки в возрасте 12 лет и старше.

Алишер Ашимов