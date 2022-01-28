Порядка 700 североказахстанцев трудоустроили по линии «Жасыл ел»

Освещение общественно-политических событий региона -одно из главных направлений работы ведомства. Тысячи материалов, сотни спикеров — по линии проведения государственно -информационной политики в управлении проводили многое: экстренные брифинги, пресс-конференции по возникшим резонансным темам и проблемам, различные круглые столы и акции.

Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:

— В 2021-м году государственный заказ на проведение государственно-информационной политики выполнили 45 СМИ. Управлением разработано 30 медиа-планов. Более 3,5 тысяч материалов размещено в СМИ. На телеканалах открыты новые программы с самыми актуальными вопросами. В 2021-м году на полащадке региональной службы коммуникаций проведено 155 пресс-мероприятий, в которых приняли участие 342 спикера.



Укреплять и развивать гражданский сектор — не менее важное направление в работе. В СК зарегистрировано более 460-ти неправительственных организаций. Большая часть из них занята в сферах молодежных и детских инициатив, спорта и организации социальной защиты. В области реализовали 109 социально значимых проектов.



Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:



— В текущем году запланировано 89 проектов на сумму 242 миллиона тенге. Необходимо отметить низкую активность НПО, которая вызвана слабым финансированием в рамках государственно-социальных заказов. В области функционируют 114 общественных советов. На текущий момент идёт формирование нового состава советов.



Особое внимание — реализации государственной молодежной политики. Её в регионе обеспечивают 14 молодежных ресурсных центров, оказывающие содействие в развитии молодежи. Сегодня большую популярность набирает волонтёрство. В рядах добровольцев состоят порядка 10-ти тысяч североказахстанцев. Ребята ежедневно оказывают помощь социально уязвимым слоям населения.

Анастасия Волкова, руководитель отдела молодежных инициатив центра общественного развития и информации УВП СКО:



— В целом, молодой человек, обратившись в ресурсный центр, может получить консультацию по текущим государственным программам, мерам поддержки молодежи, вакансиям, получить консультацию психолога и юриста. Также мы оказываем содействие в трудоустройстве молодежи. В 2020-м году нами было трудоустроено 905 молодых человек, а за 12 месяцев прошлого года — 1215.



В рамках проекта «Жасыл ел» работой обеспечили 680 человек. Из них 99 — из категории NEET и неблагополучных семей.

Алишер Ашимов