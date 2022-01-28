7 религиозных объектов возводят в СКО

Общество

22:54 28 Января 2022

Подводили итоги работы за прошлый год и в управлении по делам религий. В области работает 136 религиозных объединений и 164 культовых сооружения. На данный момент идёт строительство ещё 7-ми объектов — возводят 4 мечети и 3 православных храма. Также в СКО насчитывается 44 миссионера из 6 стран. По словам руководителя управления Раузы Касеновой, одним из ключевых направлений ведомства является взаимодействие с религиозными объединениями. В 2021-м почти все конфессии были задействованы во всех мероприятиях, посвященных Дню духовного согласия и 30-летию Независимости страны.

Алишер Ашимов

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