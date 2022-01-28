13% врачей СКО — пенсионеры: дефицит кадров и другие проблемы обсудили в облздраве

Первая, и конечно же, явная проблема — нехватка медицинских кадров. Отчего и все вытекающие последствия. Население попросту не может записаться на прием к специалисту или же стоит в очереди месяцами. На сегодня в области насчитывается 1322 врача и около 5000 средних медицинских работников. При этом доля людей пенсионного возраста среди них составляет 13%. Пока среди районов картина по кадрам следующая.

Еркебулан Баязитов, руководитель отдела управления здравоохранения СКО:



— Укомплектованность врачами по сравнению с 2021 года снизилась на 2%. Показатель укопмлектованности ниже 80% составляет у следующих медицинских организаций: Центр психического здоровья — 62,8%, Областной центр фтизиопульмонологии — 65,6%, Многопрофильная городская больница СМП -73,3%, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД -79,2%, Областной ЦСМП -71,5%.



За сухими цифрами стоят жизни людей. Важно — сохранить кадры. На коллегии озвучили меры по удержанию молодых специалистов. Одна из них — поощрение сотрудников. Выделять им подъемные в размере до 2,5 млн тенге, обеспечивать жильем. Для живущих в частном секторе предоставлять твердое топливо. О вакцинации, точней о её низких темпах здесь тоже говорили. Не радует статистика среди детей и беременных женщин. В среднем за неделю в регионе вакцинируют 3000 человек. Это наименьший показатель по республике.

Нуржан Таганиязов — руководитель отдела управления здравоохранения СКО:



— На сегодня по области для вакцинации населения против коронавирусной инфекции в области используется векторная вакцина Спутник V, инактивированные вакцина QazVac, Sinopharm и вакцина Pfizer для проведения специфической профилактики против коронавирусной инфекции у беременных женщин, женщин, находящихся в периоде лактации и подростков. Всего для проведения вакцинации населения в области сегодня имеется 86 906 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

Прокомментировали на коллегии и случай летальности после родов. 34-летняя женщина скончалась от пневмонии. Однако, этот случай в больнице скрывали. Около месяца она числилась там как пациент. Без матери остались пятеро детей. Данный вопрос находится на рассмотрении у акима области. Виновных накажут. Помимо коронавируса за прошедший год на 6% увеличилась заболеваемость и смертность на 11% от инсульта. А после первого приступа, пройдя реабилитацию, умирает каждый восьмой выписавшийся. Статистика печальная, признаются медики. И добавляют, что североказахстанцы не проходят осмотр вовремя. Узнают о недуге уже очень поздно. «Подводит» медицинское оборудование и нехватка кадров.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:



— Мы имеем 12 инсультных центров первого уровня во всех центральный районных больница, 2 центра второго уровня в Тайыншинской межрайонной больнице и один инсультный центр в многопрофильной областной больнице с возможностью проведения ревазкулярных операций. У нас работают 5 врачей и самое высокое оснащение: 2 аппарата МРТ, один из них временно не работает- вышел из строя. В многопрофильной городской больнице существует дефицит невропатолгов в количестве 2 человек и вызывает озабоченность перебои в работе аппарата КТ. На сегодня проблема решается. Новый томограф на стадии установки.



А пока пациентов из многопрофильной городской больницы приходится перевозить для обследований в областную. Там же они в последующем и получают лечение. Увеличилась и детская смертность. В 2021-м в СК умерли 87 детей до 5 лет. Наиболее высокий показатель в районных больницах. Ситуацию взяли на контроль.

Гюзель Закария