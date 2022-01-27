«Вакцинируйся и будь здоров!» — акция для невакцинированных жителей в городской поликлинике №1

Здравоохранение

22:31 27 Января 2022

Евгения Ходырева совсем недавно отметила совершеннолетие и приняла своё первое взрослое решение. Сегодня девушка пришла получить первый компонент вакцины против covid-19.

Евгения Ходырева, жительница г.Петропавловска:

— Я учусь в колледже им.М.Жумабаева на веб-дизайнера. В нашей группе 25 человек, и все из них поставили вакцину. Сейчас, когда мне исполнилось 18, я подумала, что самое время обезопасить себя. Я думаю, всем нужно ставить вакцину, чтобы не заражать людей, чтобы иммунитет был сильным.

Неожиданно для себя девушка стала участницей акции «Вакцинируйся и будь здоров!» Стартовала она 27 января и продлится месяц.

Светлана Кашенцева, главный врач городской поликлиники №1:

— Мы будем разыгрывать в течение этого месяца, три раза будут розыгрыши, путевки на санаторно-курортное лечение в наш профилакторий «Транссиб» и в «Боровое». И будем разыгрывать денежные сертификаты на лечение в частных стоматологических кабинетах. На лечение, протезирование, на какие-то гигиенические процедуры.

Следить за ходом акции можно в Instagram-аккаунте поликлиники, а также в социальных сетях Facebook и Telegram. Единственное, что требуется от победителя, это предоставить удостоверение личности и получить свой приз. Заключительный розыгрыш состоится 1 марта.

Диана Салихова

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