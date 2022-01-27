В Израиле начали прививать 4 компонентом бустерной вакцины

В мире количество инфицированных COVID-19 продолжает расти. Согласно данным ВОЗ, вирусом заразились более 358 миллионов человек. Не стоит на месте и статистика летальных исходов. Она перевалила за пятимиллионную отметку. Резкий прирост заболеваемости связывают с циркуляцией «омикрон»-штамма, который отличается высокой заразностью. За последние две недели его выявили в 43-х странах. В Индии суточный прирост заболеваемости составляет 286 тысяч новых случаев. Прирост инфицированных наблюдается в крупных городах страны, таких как Дели и Мумбаи. Всего здесь зарегистрировано 49 миллионов случаев заболевания. От злосчастного вируса погибли почти 500 тысяч человек.

Алишер Ашимов, корреспондент



— Пока коронавирус продолжает прогрессировать, Китай готовится к зимним Олимпийским играм. Местные власти делают всё возможное, чтобы остановить ковид. Эпидемиологи выявляют инфицированных среди делегаций. С начала их прибытия положительный ПЦР-тест подтвердился у представителей 72-х иностранных команд.



Власти Поднебесной разработали стратегию Пекина, которая называется «динамический ноль COVID». Она сочетает в себе общенациональный мониторинг перемещения людей, измерение температуры и массовую вакцинацию с постоянным тестированием. Тем временем, в европейских странах увеличивают масштабы прививочных кампаний из-за циркуляции «омикрон» — штамма. Стал доминирующим он и в Южной Корее. Уровень его обнаружения на прошлой неделе превысил 50 %. За прошлые сутки там зарегистрировали более 13-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за все время пандемии, сообщает корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Ким Бу Гем, Премьер-министр Респбулики Корея:



— Отныне главной целью нашего антивирусного реагирования будет сокращение числа критических случаев и смертей. В соответствии с этим режимом местные больницы и клиники будут проводить тесты и лечить пациентов, а экспресс-тесты на антигены заменят ПЦР-тесты. Последние будут использоваться только для групп высокого риска, в том числе лиц старше 60 лет. Если обследование, тестирование и лечение COVID-19 будут проводиться совместно в близлежащих больницах и клиниках, мы сможем быстрее и эффективнее реагировать на «омикрон»

Большое количество случаев заболевания в Израиле. Но вакцинация позволила свести к минимуму эпидситуацию в стране. С января здесь начали прививать население 4-ой дозой антигена. Бустерная прививка доступна людям старше 60-ти лет и медработникам. Согласно исследованиям местных учёных, очередная доза вакцины в два раза улучшает защиту от COVID-19. Сегодня хорошие результаты по иммунизации населения показывают три страны — Дания, Чили и Великобритания. Здесь провакцинировали наибольшее количество людей. По словам главы ВОЗ, чтобы победить инфекцию, охватить вакцинацией необходимо 70% населения планеты.



Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения:



— В 86-ти странах от COVID-19 привито менее 40 % жителей, еще в 34-х государствах уровень коллективного иммунитета не превышает 10 %. В основном от недостатка вакцин страдают развивающиеся и бедные страны.



Тем временем, многие эксперты ВОЗ считают, что «омикрон»-штамм может остановить ковид в Европе. И вполне вероятно, что страны там приближаются к завершающей фазе пандемии. Однако, снижать темпы иммунизации не стоит ни в коем случае.

Алишер Ашимов