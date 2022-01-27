В 2022 году планируют создать более 450 тысяч рабочих мест

Общество

22:37 27 Января 2022

В Казахстане планируют создать более 450-ти тысяч рабочих мест в этом году. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. По информации ведомства, в стране создадут 2,5 миллиона рабочих мест в рамках 10-ти национальных проектов. Из них 800 тысяч постоянные, остальные — временные. Согласно среднесрочному прогнозу минтруда, совокупный спрос на наёмный труд на ближайшие пять лет составит 1 миллион человек.

В этом году эта цифра достигнет 190 тысяч. Из них новый спрос — 51,4%, спрос по замещению — 48,6%. Из-за прекращения реализации программы «Енбек» по её механизмам продолжат работать в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. Помимо этого функционирует электронная биржа труда. В 2021-м численность безработных превысила 450 тысяч человек, 78 тысяч из них или 17% — молодёжь.

Алишер Ашимов

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