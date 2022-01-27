Субсидии получили, но не оправдали. В акимате обсудили вопросы сельского хозяйства

Приобрели более 2 тысяч единиц техники, внесли 160 тыс тонн минеральных удобрений, ввели в эксплуатацию фермы молочного и мясного направлений. При этом произвели продукции на 895 млрд тенге. Для местных аграриев год выдался нелёгким. Сначала засуха, потом — удорожание топлива. Для комплексного решения этих проблем и поддержки аграрного сектора в прошлом году выделили около 54 млрд тенге субсидий. Однако, их нужно оправдать, отмечает глава региона. Прежде всего хозяйства должны быть социально ориентированными, то есть поддерживать качество жизни на селе.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Конечно же, как мы и говорили, увеличение продукции сельского хозяйства зависит от многих факторов: вложенных инвестиций, обновления техники, семян, и т.д. Но немаловажную роль играет социальное «самочувствие» тружеников села, эффективная работа социальных объектов и инженерной инфраструктуры. В данном случае это вода, да и элементарная чистота в селе. То есть для того, чтобы это обеспечить, должен быть порядок во всем. А для этого селу нужен «хозяин земли», который будет работать не «на свой карман», а станет «партнером государства» в развитии доверенной территории.



Такие партнёры, по словам Кумара Аксакалова, в регионе есть. Но, немного. Небольшое хозяйство ТОО «Гагарино» из Аккайынского района, начавшее свой путь 28 лет назад с 47 гектаров, сейчас имеет почти 7 тысяч га посевных. Развивают там ферму мясного направления, а еще строят молочный комплекс на 630 голов.

Сергазы Карымсаков, руководитель ТОО «Гагарино», Аккайынский район:



— Ежегодно хозяйство получает стабильный урожай в среднем по зерновым не ниже 25 ц/га. В прошлом году, несмотря на засушливый год, мы получили 21 ц/га по зерновым культурам. На сегодня в полном объеме заготовлен семенной фонд в 800 тонн.



Вместе с тем не забывают в товариществе и о сельчанах. Заработная плата рабочих в среднем 180 тыс тенге. Благодаря субсидиям сэкономленные средства направляют на строительство домов для рабочих, в текущем году их возводят 5. Привлекают к труду и студентов. Практику оплачивают в размере 250-300 тыс тенге. Ремонтируют внутрипоселковые дороги, оказывают финансовую поддержку малоимущим.

Кумар Аксакалов,аким Северо-Казахстанской области:



— Это пример для подражания многих сельхозтоваропроизводителей. Небольшое хозяйство, но сколько хороших дел делается на селе.

Помимо субсидий в управлении предоставляют фермерам и удешевленное топливо. В прошлом году дизельное они приобретали по цене не более 185 тенге за литр, что значительно уменьшило расходы местных аграриев.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— В 2021 году потребность аграриев в удешевленном дизельном топливе была удовлетворена в полном объеме, на проведение посевных работ — выделено 68,2 тыс. тонн, на уборочную кампанию — 75,3 тыс. тонн на проведение сушки — 10,7 тыс.тонн. В текущем году потребность составляет 72,0 тыс. тонн. Министерством сельского хозяйства рассматривается вопрос по обеспечению сельхозтоваропроизводителей топливом на проведение весенне-полевых работ по цене на 15% ниже рыночной.

Колоссальный объём помощи требует ответных действий. Получается так, что государство прощает сельхозтоваропроизводителям огрехи, а обратной реакции не получает. За 2019-й и 2020-й годы для аграриев области выделили более 75 млрд тенге субсидий, а в государственную казну от них поступило только 23 млрд тенге в виде налогов. К тому же, согласно статистике 32% жалоб поступает в акиматы от сельчан. Они не довольны работой местных предпринимателей, которые пользуются их землями. Как паями, так и пастбищными угодьями. Такой результат главу региона не удовлетворил. Правила «игры» нужно менять, заявил Кумар Аксакалов. Теперь у неработающих фермеров будут забирать территорию. Изменился и порядок выдачи субсидий.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— «Год не работаешь — до свидания. За полтора года земли сразу будут изыматься. Данная норма уже вступает в силу с весны. Президент уже подписал. Субсидии дожны получать только те, кто показывает результат. А не те, кто получает низкий урожай, низкий надой и при этом претендует на субсидирование



К тому же, фермеры должны вести диалог с людьми, отчитываться перед ними о проделанной работе, вести дела максимально прозрачно, отмечает глава региона. Затронули на коллегии и проблему дефицита кадров. Молодёжь не хочет возвращаться в населённые пункты, где нет элементарных условий для благоприятной жизни. Поэтому Кумар Аксакалов подчеркнул, нужно увеличивать число процветающих сёл. За последние 4 года благодаря господдержке в регионе отремонтировано 199 сельских школ, более 50 учреждений культуры, 46 объектов здравоохранения, почти 2 тысячи км дорог, улучшено водоснабжение в 165-ти населенных пунктах. Эту работу продолжат.

Гюзель Закария