Североказахстанцам сделают перерасчёт за отопление

Повреждение поверхностей нагрева труб пароводяного тракта. Именно по этой причине в ТЭЦ-2 из строя вышли сразу три катлоагрегата. Еще один по аналогичному поводу тепловикам пришлось также отключить. Станции приходилось функционировать лишь на 6-ти, а на следующий день на 5-ти котлах. При том, что в осеннее — зимний период для оптимального режима предприятия необходимы 8 стабильно работающих теплоагрегатов.

Ержан Конырбаев, директор Петропавловской ТЭЦ-2:



— Понижение было, и оно больше всего коснулось таких районов как Солнечный, Борки, Рабочий посёлок. Но, это жилые дома, объекты, которые дальше находятся. Что касается оборудования станций, то здесь никаких отказов не было. Из 16-ти сетевых насосов, сегодня работают 13. Обеспечивает циркуляционный контур 16.600 кубов воды по г. Петропавловск.

Сейчас на теплоэлектроцентрали функционируют 7 котлов. Ещё один планируют запустить уже этим вечером. Это позволит нести станции необходимую нагрузку. До выходных специалисты отремонтируют самый плотный по поверхности 12-ый котлоагрегат.

Михаил Косачёв, генеральный директор АО «Севказэнерго»:



— Для того, чтобы в идеале поменять все котлы, то сами можете прикинуть объем финансирования, который должна потратить компания. Поэтому мы сейчас разрабатываем план мероприятий по модернизации самых старых котлов. По остальным котлам будем проводить плановую ремонтную работу.

Рассказали монополисты и о том, что на предприятии не хватает рабочих рук. Причиной дефицита стала низкая заработная плата. А зависит она, отметили на станции, от установленного тарифа. В среднем тепловики получают 160 тысяч тенге в месяц. На предприятии не хватает 124 специалистов. В штате сейчас порядка 800 человек.

Жанель Бисенбаева