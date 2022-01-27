СК бьёт новые антирекорды по количеству ковид-инфицированных

407 заболевших за сутки! СКО с каждым днём бьёт новые антирекорды по количеству ковид-инфицированных. Только 25 января этот показатель был меньше на 21 %. Не уменьшается число людей, переносящих болезнь с симптомами. Выраженные признаки инфекции присутствуют у 380-ти североказахстанцев. Большинство заражённых, как правило, среди жителей областного центра — 207 человек.

В разрезе районов антилидером является Кызылжарский — 33 новых случая. Следом идут Уалихановский, М. Жумабаева и район им. Г. Мусрепова — почти 20 инфицированных в каждом. За 24 часа в лабораториях региона провели более полутора тысяч ПЦР-тестов. Процент положительных результатов равен 23-м. Что касается эпидситуации в стране, то за сутки коронавирус подтвердился у 13,5 тысяч казахстанцев. Более 2-х тысяч инфицированных по-прежнему в столице, Алматы и Карагандинской области. Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждено более миллиона случаев заболевания.

Жанель Бисенбаева