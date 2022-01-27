Полицейские помогают пенсионерам и ветеранам ведомства

Сегодня в руках у стражей порядка не рация или табельное оружие, а лопата и снегоуборочные приспособления. Полицейские поддерживают ветеранов ведомства и одиноко проживающих пенсионеров.

В Аккайынском районе сотрудники посетили четырёх пожилых людей, помогли им в уборке двора: вывезли снег, принесли дров и воды. Помимо таких выездов люди в погонах навещают пенсионеров спонтанно. Через день-два по дороге на работу проведают их. И такую поддержку оказывают во всех районах области, отметили в Совете ветеранов департамента. В зоне внимания — более 2 300 человек. Каждый в трудную минуту может обратиться за помощью к бывшим коллегам. Также в прошлом году двадцати пенсионерам помогли пройти санаторно-курортное лечение.

Алишер Ашимов