Дети блокадного Ленинграда: история в лицах

Суровая блокада Ленинграда началась в сентябре 1941-го. Тогда Вере Яковлевой было 7 лет. В холодном доме вместе с сестрами и бабушкой терпеливо ждали, когда придет с работы мама. Живая и невредимая, с маленьким кусочком хлеба в руках и если повезет — с дощечкой для растопки печи. От холода и голода, от ужаса, что творился за окном, можно было спастись лишь вместе в своей маленькой комнатушке.

Вера Яковлева, жительница блокадного Ленинграда:



— Покойники лежали, по ногам ходили. Вот идешь, до магазина нельзя дойти, падали и умирали. Мама всегда принесет хлеб, а как там она бедная ела, не ела, не знаем. Мы ждали её. Столько покойников было! Я как-то раз спросила у неё: «Мама, а когда же их хоронить-то будут? Что делать-то, Ленинград уже совсем..». Она говорит: «Ой, Верочка, там такие могилы копают очень глубокие, скоро будут их собирать». А потом вот этих вот покойников, которые были их возили кто на тележке прет, кто за волосы, кто за ноги и бросали на Шуваловское кладбище..сбрасывали..сбрасывали. сбрасывали…

125 граммов хлеба — такова была суточная норма для детей, служащих и иждивенцев в самые суровые дни блокады. От голода и холода люди умирали в поисках съестного прямо на улицах, смерть поджидала их и в собственных домах. Нестерпимая боль мигом меняет лицо Веры Николаевны, когда она рассказывает, как оборвалась жизнь её 4-летней сестренки. Прямо на её руках…

Вера Яковлева, жительница блокадного Ленинграда:



— Я села на кровать, она ножки свесила: «Верочка, кушать хочу. Дай хоть крошечку». Я говорю, вот полчетвертого мама придет она чай вскипятит. А чай-то был — ведро воды или чайник, ну обыкновенная вода горяченькая. И вот пришла мама, было уже наверное 4 часа «Верочка, как дела?». Мама говорит, сейчас я её посмотрю. Посмотрела, она говорит. что Леля мертвая.

Безмолвные свидетели незабвенных страниц истории. Покореженные пулями, гнетом земли, изъеденные ржавчиной. Каждый экспонат в музее военно-патриотического клуба «Саланг» добыт из-под земли во время экспедиций или привезен из самых разных мест руководителем клуба Александром Азеговым. С детства он собирал старинные реквизиты в своем родном селе, а попав на службу в Афганистан, ещё больше загорелся этой идеей. Создал военно-патриотический клуб, который выпустил уже более двух с половиной тысяч бойцов. А музей с уникальными экспонатами с порога погружает вошедшего в особую атмосферу. Ведь человек, который создал это, как никто другой понимает страшные страницы истории.

Александр Азегов, руководитель военно-патриотического клуба «Саланг»:



— Я просто себя сравнивал с Афганистаном, но у меня там был тыл. Мне было там тяжело, конечно, но день-два-три, когда продукты плохо завозили. А у них там неизвестность. Я разговаривал с ребятами — голод и холод, что это такое? Я говорю, вы знаете, от пули погибнуть..она сначала в тебя попадает, потом выстрел слышишь. Самое страшное для меня в Афгане — это голод. Он наизнанку выворачивает, у тебя голова не работает. Это сильное оружие — голод.



Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Боролись за Ленинград как могли.

Вера Яковлева, жительница блокадного Ленинграда:



— Ребята стояли у станка. Они делали, ремонтировали танки. «За каждый цех будем бороться», — так говорили. Чтобы не подпустить этих немцев! Никак не хотели сдаваться хоть и голодные…

И в итоге родной город отстояли. Блокада Ленинграда была снята Красной Армией 27 января 1944 года.

Вера Яковлева, жительница блокадного Ленинграда:



— Воздушная тревога, воздушная тревога! Все бегут и прячутся под бомбоубежища. Все это слышно было, Все это слышно было! Но Бернес тоже пел: «Любимый город, спать можешь спокойно. Знакомый дом, зеленый сад..»

Анастасия Кузнецова