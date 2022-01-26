В ходе январских событий пострадали около 1,5 тысяч зданий и сооружений

Масштабы погромов, которые оставили после себя январские события, огромные. Пострадали от беспорядков около 1,5 тысяч зданий и сооружений. Ущерб нанесён и 71 государственному учреждению, среди которых 12 зданий акиматов и 27 объектов полиции. Больше всего потерпели объекты бизнеса. Они наряду с повреждением подверглись и полному разграблению — их 1395. Двузначные цифры ущербов присутствуют и, когда речь идёт об уничтоженном транспорте.

Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК:



— На данный момент по уголовным делам, находящимся в производстве, общая сумма заявленного предварительного ущерба превысила 87 млрд тенге. Сумма продолжает расти по мере обращения пострадавших лиц. В ходе проведения антитеррористической операции обнаружены и изъяты 515 единиц похищенного оружия. В том числе 75 автоматов, 133 пистолета, 2 пулемёта; 47 — нарезного и 103 гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс патронов.

Многие оружия, а именно более 1,5 тысяч, мародеры украли в 7 охотничьих магазинах. Задержали по этим фактам 98 человек. Еще более 60-ти казахстанцев оружие хранили незаконно. Работа над установлением деталей совершённых преступлений в период январских событий продолжается. В судах рассмотрели более 9-ти тысяч административных дел. Почти половина из них — без применения каких-либо взысканий.

Елдос Килымжанов, заместитель начальника первой Службы Генеральной прокуратуры:



— В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождены 1149 лиц, по 577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела вовсе прекращены за отсутствием состава. Таким образом, обращаю особое внимание, из 3314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека. При этом ещё 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах.

Сейчас в производстве следственно-оперативных групп находятся более 2-тысяч уголовных дел. Задержали по ним около 900 подозреваемых. Кроме того, прокуратурой ведётся работа по установлению обстоятельств гибели среди гражданского населения. Тщательно рассматривают каждый случай. Наряду с расследованием уголовных дел органами правопорядка осуществляется поиск и изъятие похищенного оружия. Генпрокуратура гарантирует освобождение от уголовной ответственности лицам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся боеприпасы, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

Жанель Бисенбаева