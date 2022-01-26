В городской поликлинике № 2 действуют 3 прививочных пункта

Во второй городской поликлинике действуют три прививочных пункта. По словам медиков, здесь привили около 40 тысяч человек. Ревакцинировались 4 267. Вакцину также получили самые уязвимые категории населения.



АННА АНДРИЯЩЕНКО, СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ДШО ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №2:



– На сегодня привито 450 подростков, 22 беременных и 117 кормящих. Ревакцинировано 10 беременных. Также началась ревакцинация «Пфайзером» для людей старше шестидесяти и медработников. В возрасте 60+ привито 58 человек, медработников – 15.

Иммунизация необходима, считает житель Петропавловска Алексей Зазуля. Оба компонента вакцины он получил летом прошлого года. Спустя 8 месяцев пришёл на ревакцинацию. Мужчине – 59 лет. Находясь в «зоне риска», Алексей принял решение защитить себя и близких от опасного заболевания.

АЛЕКСЕЙ ЗАЗУЛЯ, ЖИТЕЛЬ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:



– У меня есть в России родственники. Брат старший. Он до сих пор не привился. Он все эти фейки читает, смотрит и потому не верит. Он постарше меня. Я ему говорю постоянно: «Ты разве новости не слушаешь? Не видишь, что творится в мире?». Я всех друзей, товарищей агитирую.

Во вторую городскую поликлинику поступила вакцина «Спутник Лайт». Её также будут использовать в кампании по ревакцинации граждан.

Анастасия Кузнецова