В СК педагоги частных колледжей прошли краткосрочные курсы повышения квалификации

Помочь студентам составить бизнес-план, рассказать о новых трендах рынка. Елена Третьякова дисциплину «Основы предпринимательской деятельности» начала преподавать студентам совсем недавно. В декабре прошлого года женщина прошла краткосрочные курсы повышения квалификации. Это интересно и позновательно. Преподаватели экономичиских дисциплин на многие вещи посмотрели по-новому, признается Елена.

Елена Третьякова, преподаватель Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:



— Рынок часто меняется, конкуренция растёт. Поэтому все темы и различные примеры, которые нам преподавали на курсах, они нам помогли в том плане, что мы можем ориентировать своих студентов. Пройдя курсы, открыли для себя много нового. Например, бизнес-идеи не могут останавливаться только на каких-то маленьких идеях и моментах. Это всё гораздо шире можно рассматривать.



Основам предпринимательства здесь обучаются порядка 170-ти студентов. К новому предмету они проявляют большой интерес. Ребята разрабатывают свои бизнес-идеи, стараются воплощать их в реальность. Каждый к своему делу подходит творчески. Например, Юрий Луговой хочет создать свою линейку одежды. Семнадцатилений юноша с детства занимается пошивом, а совсем недавно открыл свой маленький бизнес.

Юрий Луговой, студент Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:



— У меня летом появился собственный магазин с шопперами. Рынок создаёт спрос и его нужно давать. Я увидел, что все ходят с шопперами и это очень удобно. У каждого подростка есть такая сумка и что, если создать магазин, где каждый может заказать шоппер со своим индивидуальным рисунком. Сейчас этот предмет помогает мне развивать магазин. Потому что я узнаю очень много нового.

Сформировать бизнес-мышление у молодёжи — одна из главных целей, которую ставят в региональной Палате предпринимателей. Для этого с 2019-го года в колледжах и ввели факультативный курс.

Ирина Торопова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— С прошлого года этот курс стал обязательным для обучения и вошёл в государственный общеобязательный стандарт. Его могут вести преподаватели колледжей, которые прошли курсы квалификации кадров. Повышение квалификации организовывала Палата предпринимателей. Этот курс был рассчитан на 80 часов. В прошлом году впервые преподаватели частных колледжей прошли обучение по данному курсу.



За три года в СК краткосрочные курсы повышения квалификации прошли 50 преподавателей средних учебных заведений.

Алишер Ашимов