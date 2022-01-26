Проект концепции антикоррупционной политики обсудили в СКО

Прежде чем перейти к презентации проекта, Кумар Аксакалов остановился на результатах проделанной работы. Снизить риск коррупционных преступлений пытались, минимизировав прямые контакты. Так, например 92 % видов государственных услуг в 2021-ом перевели в электронный формат. По ту сторону монитора можно наблюдать и за «интерактивной картой открытых бюджетов». Сервис позволяет любому налогоплательщику узнать, как и куда расходуются средства. А вот для сокращения дистанции между госслужащими и гражданами реализовали проект «Открытый акимат». Необходимую консультацию без хождения по различным кабинетам теперь можно получить во фронт-офисе. Есть он во всех районах области и Петропавловске.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Снижается число госзакупок, проведенных из одного источника. По сравнению с 2019 годом снижение составило 21,2%. Мы стабильно, с каждым годом идём на снижение одного источника. Это одно из наших требований. Мы один из тех регионов, в процентном соотношении, где количество госзакупок из одного источника наименьшее.

Об эффективности этих направлений говорят цифры. По сравнению с 2019-ым годом количество коррупционных преступлений снизилось на 20 %. В прошлом году «сделку с совестью» совершили 83 североказахстанца,16 из них незаконно вмешивались в бизнес. Однако, есть и среди «нечистых на руку» и сами предприниматели. Таковых в 2021-ом было 15. Свести эти цифры к минимуму — главная цель на ближайшие годы. Ускорит процесс искоренения взяточничества новый проект концепции антикоррупционной политики. Его поручил разработать и утвердить в своём послании глава государства.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В Концепции предусмотрено реализация нескольких задач, предусматривающие реформы и проекты. Данная концепция разрабатывалась с учётом предложений и замечаний государственных органов, предпринимателей и общественности. Главой государства дано поручение обсудить концепцию с предпринимателями и внести окончательные предложения.



Учитывали при разработке и международный опыт. Например, в странах Европы действуют маркировки продукции компаний знаком «чистая волна». Это символ деловой этики, прозрачности и ответственности. Предприятия с такой маркировкой попадают в так называемый «чистый лист», а вместе с ним имеют привилегии при получении государственных заказов. Кроме того, в зарубежных странах практикуется сопровождение начинающих предпринимателей в первые годы работы. Помимо поддержки государство ограждает его от коррупционных влияний. Такие инструменты мотивации бизнеса планируют вести у нас.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Мы уже обсуждали эти подходы с НПП «Атамекен». В целом есть понимание. Обусловились выработать совместные решения в рамках формирования бизнес-реестра. В русле дальнейшего развития института антикоррупционного комплаенса в вузах будут внедрены соответствующие образовательные программы по подготовке комлаенс-офицеров.



В перечень комплаенс-офицеров войдет немало обязанностей, в том числе и осуществление проверки контрагентов при финансовых сделках. Однако, эта мера некоторых бизнесменов озадачила. Председателя регионального совета Палаты предпринимателей Олега Иванова интересовал вопрос эффективности нормы, а также её обратных последствий.

Олег Иванов, председатель регионального совета Палаты предпринимателей СКО:



— Если отмечать законодательство для субъектов бизнес, которые созданы без участия государства, то необязательно создание комплаенс-служб. Если эта норма будет всё же внедрена, то это повлечёт создание определённых расходов для частного бизнеса. По вашему мнению каким образом это улучшит конкурентоспособность бизнеса?

По словам Жаркына Галымова, данная мера поможет обеспечить внутреннюю корпоративную культуру. И тем самым наоборот улучшит конкурентоспособность бизнеса. Свидетельствует этому и опыт зарубежных стран. Прозвучали на заседании и меры по неотвратимости ответственности. Борцы с взяточничеством предлагают внедрить тестирования на коррупционную устойчивость. Позволит такая проверка своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих. Также за совершение коррупционных правонарушений планируется усилить ответственность юридических лиц. Равна она будет последствиям сделок между госслужащими. Однако, и в этой норме предприниматели увидели некоторые недоработки.

Павел Афанасьев, член городского общественного совета:



— На мой взгляд, не совсем правильно приравнивать ответственность за получения взятки государственных служащих к ответственности частного лица. Потому что разная степень опасности. Поскольку с госслужащего спрос гораздо больше. Ущерба больше чем от деяния от частного лица.



Предложения будут рассматривать и дальше. Подробнее с концепцией можно ознакомиться на официальном сайте adal.com.kz. Рассказали на заседании и о норме, которой в отличие от остальных потребуется больше времени. Тем не менее, её обозначают как одну из приоритетных задач. Борцы с коррупцией предлагают продвигать ценности нетерпимости коррупции через институт семьи. Тематика должна быть включена в систему образования всех уровней, начиная с дошкольного. Непрерывное антикоррупционное обучение планируют внедрить и в работе госслужащих.

Жанель Бисенбаева