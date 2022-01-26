Полицейские СК проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Быт»

Тяжкие преступления, несчастные случаи, пожары. В основном они происходят из-за злоупотребления спиртными напитками. К сожалению, есть ещё одна проблема, незаметная со стороны, но очень серьёзная — правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Как правило, жертвы бытового насилия обращаются в полицию не сразу. Рассчитывают на то, что неприятности уладятся сами по себе. Но в реальности всё по-другому. В связи с этим стражи порядка проводят профилактические мероприятия.



Александр Розбах, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:



— С 24 по 30 января на территории СКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Основными целями данного мероприятия является предупреждение и пресечение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, а также преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, проверяют подучетных лиц и лиц, состоящих на списочных учетах.Для выполнения поставленных задач в период проведения оперативно-профилактического мероприятия задействованы все силы и средства органов внутренних дел.



За два дня ОПМ полицейские проверили более 1200 подучётных лиц, выявили почти 200 административных правонарушений. На профилактический учет поставили 165 человек. В Мамлютском районе полицейские выявили факт хранения в магазине более 600 литров алкоголя, предприниматель при этом не имел лицензии на их реализацию.

Алишер Ашимов