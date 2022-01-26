Аферисты представляются сотрудниками банка

С начала января в СКО зарегистрировано около 30-ти фактов интернет мошенничества. В 8-ми случаях аферисты представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Как говорят в городском управлении полиции, интернет-мошенники часто используют следующий сценарий. В телефонном разговоре они представляются сотрудниками банков и разъясняют своим жертвам, что якобы некие неизвестные пытаются оформить на них кредит.

Для того, чтобы избежать неприятностей, аферисты предлагают доверчивым слушателям как можно быстрее получить кредит и перевести его в «резервную банковую ячейку». Только вот виртуальная карта, на которую предлагают отправить деньги, оказывается ничем иным, как реквизитом мошенников. Так, в одном из последних эпизодов по данному сценарию сумма ущерба для потерпевшего составила около 2-х миллионов тенге. Преступники устанавливаются. А полицейские настоятельно просят североказахстанцев быть бдительными и не передавать свои персональные данные посторонним. В подобных ситуациях сразу звонить в call-центр банка и в полицию.

Анастасия Кузнецова