Для казахстанцев с «синим» статусом в Ashyq сняли ряд ограничений

Ряд послаблений для объектов малого и среднего бизнеса озвучили на заседании междведомственной комиссии. В частности, приняли решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска для посетителей с «синим» статусом «Ашык». В «зеленой» зоне — без ограничений, в «желтой», «красной» зонах послабление карантина в сторону увеличения наполняемости и часов работы.

Теперь граждане с «синим» статусом могут беспрепятственно посещать объекты образования, банки и отделения «Казпочты», отели, гостиницы, точки общепита, вокзалы, центры и салоны красоты. Без ограничений при наличии «зеленого» статуса у клиента смогут работать объекты, где проводятся торжественные, памятные, семейные мероприятия, а также конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей.

Гюзель Закария