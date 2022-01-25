Для казахстанцев с «синим» статусом в Ashyq сняли ряд ограничений

Общество

23:29 25 Января 2022

Ряд послаблений для объектов малого и среднего бизнеса озвучили на заседании междведомственной комиссии. В частности, приняли решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска для посетителей с «синим» статусом «Ашык». В «зеленой» зоне — без ограничений, в «желтой», «красной» зонах послабление карантина в сторону увеличения наполняемости и часов работы.

Теперь граждане с «синим» статусом могут беспрепятственно посещать объекты образования, банки и отделения «Казпочты», отели, гостиницы, точки общепита, вокзалы, центры и салоны красоты. Без ограничений при наличии «зеленого» статуса у клиента смогут работать объекты, где проводятся торжественные, памятные, семейные мероприятия, а также конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей.

Гюзель Закария

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