В Министерстве труда нашли способ поддержать безработных казахстанцев

Общество

23:37 25 Января 2022

Более половины рабочих мест в Казахстане находятся под риском автоматизации. Заменяют человеческий труд на специализированные машины из-за информатизации производств и услуг. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.В ведомстве отметили, что за три месяца 2021-го года под сокращение попали около 9-ти тысяч казахстанцев. Еще 3,5 тысяч человек остались без работы из-за ликвидации предприятий. Рассказали в Минтруда и о том, как будет решаться данная проблема. Для поддержки сокращённых сотрудников реализуют нацпроект по развитию предпринимательства до 2025 года.

С начала 2022-го на электронной бирже труда можно будет подать заявку и выдавать направление на обучение востребованным навыкам и повышение квалификации. На специальном обучающем портале уже есть более ста опубликованных курсов, 58 из которых бесплатные. Также в стране поддерживают предпринимательские инициативы при помощи обучения и выдачи микрокредитов на развитие бизнеса. Поддерживают в ведомстве и тех, кто остался не у дел в предпенсионном возрасте. Кроме того, зарегистрированные безработные имеют право на получение социальной выплаты на случай потери работы из государственного фонда социального страхования. Для этого можно обратиться в центр занятости населения, «Правительство для граждан» или через веб-портал электронного правительства.

Алишер Ашимов

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