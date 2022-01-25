В 2021-м году в СК выявили более 2 тысяч правонарушений среди несовершеннолетних

За ночные прогулки детей к административной ответственности привлекли более двух тысяч их законных представителей. За позднее нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях штраф заплатили 27 бизнесменов.

Есть и те, кто реализовывал подросткам алкоголь и табачные изделия. За этот факт нарушения законодательства к ответственности привлекли владельцев 133-х магазинов. По словам полицейских, за всеми этими цифрами — десятки случаев предотвращенных неприятностей и бед. Стражи порядка проводят беседы, онлайн-конференции, навещают неблагополучные семьи. Таковых в регионе 315. Еще 150 несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры индивидуальной профилактики, состоят на учёте.

Жанель Бисенбаева