В 2021-м году в СК выявили более 2 тысяч правонарушений среди несовершеннолетних

Криминал

23:37 25 Января 2022

За ночные прогулки детей к административной ответственности привлекли более двух тысяч их законных представителей. За позднее нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях штраф заплатили 27 бизнесменов.

Есть и те, кто реализовывал подросткам алкоголь и табачные изделия. За этот факт нарушения законодательства к ответственности привлекли владельцев 133-х магазинов. По словам полицейских, за всеми этими цифрами — десятки случаев предотвращенных неприятностей и бед. Стражи порядка проводят беседы, онлайн-конференции, навещают неблагополучные семьи. Таковых в регионе 315. Еще 150 несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры индивидуальной профилактики, состоят на учёте.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Звонок о заложенной бомбе в ТРЦ «Doctyk Mall»: более 14,5 млн тенге или ограничение свободы сроком до 5 лет грозит лжетеррористу
Полицейские задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в ряде краж
1,5 тысячи казахстанцев нарушили режим ЧП
Оформил кредит на чужое имя: полицейские задержали мошенника
Житель района им. Г. Мусрепова незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы
Более 400 правонарушений за два дня выявили полицейские СКО
Почти 3 миллиона тенге стоила петропавловцу «раскрутка денег» в интернете
В предновогодние дни активизировались интернет-мошенники
Более 30 граммов синтетических наркотиков изъято у петропавловца
Факты незаконной продажи алкоголя выявлены в СКО
Североказахстанца осудили за разжигание межнациональной розни
28 водителей, скрывшихся с мест ДТП, разыскали полицейские