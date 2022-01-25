Школьники СКО готовятся к международному тестированию PISA

Образование

23:28 25 Января 2022

В 2022 году казахстанским школьникам предстоит пройти тестирование PISA. Проводится оно каждые три года и участие в нем принимают ребята из 70-ти стран мира. PISA определяет уровни сформированности 3-х основных компонентов функциональной грамотности у 15-летних участников: читательскую, естественнонаучную и математическую. Для наилучшей подготовки учащихся преподаватели проходят цикл семинаров на базе школ. Курсы проводят в областном филиале центра «Орлеу».

Ольга Медведева, старший преподаватель АО НЦПК «Орлеу» по СКО:

Сегодня проводится семинар на базе Минкесерской средней школы Мамлютского района первый семинар на тему «Читательская грамотность: вызовы и эффективные практики». В рамках первого семинара будут обсуждены проблемы, связанные с читательской компеценцией, с методикой обучения чтению, с изменением отношения современных подростков к чтению и предложены конкретные пути решения. В сегодняшнем семинаре принимают участие учителя начальных классов и филологи.

Диана Салихова

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