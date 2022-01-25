Полицейские задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в ряде краж

По словам потерпевшей, в её подъезде неизвестный мужчина помог подняться до квартиры, в дверях попросил воды и ушёл. Вскоре женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось более 120 тысяч тенге. Похожий эпизод произошел еще через несколько дней, в доме по улице 314-ой Стрелковой Дивизии. У пенсионерки, которую также до квартиры проводил незнакомый молодой человек, пропали 16 тысяч тенге.

Азамат Ташев, заместитель начальника первого отдела полиции УП г.Петропавловска:



— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан житель г.Нур-Султан, 1991 года рождения, ранее судимый, привлекавшийся за совершение аналогичных видов преступлений.Вина и причастность данного гражданина к совершенным преступлениям полностью доказана материалами уголовного дела, изъятием и приобщением к делу вещественных доказательств.

30-летний житель столицы в своих деяниях сознался. По его словам, украденные деньги тратил на личные нужды.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1-ой статьям 188-ой и 191-ой «Кража» и «Грабёж». Мужчину водворили под стражу. Идёт следствие.

Алишер Ашимов