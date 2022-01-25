От СКО в съезде партии «Nur Otan» примут участие 19 человек

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23:32 25 Января 2022

Список делегатов 21-го внеочередного съезда партии «Nur Otan» утвердили в СК. От нашего региона участие в нём примут 19 человек. Это руководство областного филиала партии и первые заместители председателей территориальных филиалов.

Избрали делегатов на заседании политического совета. Напомним, съезд партии «Nur Otan» пройдёт 28 января. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией состоится он в онлайн-формате. Одним из главных вопросов повестки дня станет избрание нового председателя партии.

Жанель Бисенбаева

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