От СКО в съезде партии «Nur Otan» примут участие 19 человек

Список делегатов 21-го внеочередного съезда партии «Nur Otan» утвердили в СК. От нашего региона участие в нём примут 19 человек. Это руководство областного филиала партии и первые заместители председателей территориальных филиалов.

Избрали делегатов на заседании политического совета. Напомним, съезд партии «Nur Otan» пройдёт 28 января. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией состоится он в онлайн-формате. Одним из главных вопросов повестки дня станет избрание нового председателя партии.

Жанель Бисенбаева