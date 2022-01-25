Около 500 североказахстанских детей находятся под наблюдением врачей как КВИ положительные

Здравоохранение

23:29 25 Января 2022

Около 500 детей находятся под наблюдением врачей как КВИ положительные. Переносят вирус они в средней и легкой степени тяжести, говорят медики. И добавляют, среди несовершеннолетних нет достаточного коллективного иммунитета.

Сабира Даирова, заместитель главного врача городской поликлиники №3:

Коронавирусная инфекция является вакциноуправляемой . Вакцинацию мы проводим, чтобы коллективный иммунитет образовался в школах. Со школьными директорами ведем беседы. Они говорят, что в школах всего лишь 11% коллективного иммунитета.

А для полноценной борьбы с вирусом в каждой школе пройти вакцинацию должны более 70% учащихся. При этом медики подчеркивают, иммунизация -это выбор каждого человека, в котором он должен проявить высокую социальную ответственность. Отмечают они и рост заболеваемости среди беременных. В среднем за сутки в регионе заражаются 30 будущих мам.

Сабира Даирова, заместитель главного врача городской поликлиники №3:

— Это очень большое число, потому что у беременных это заболевание протекает очень тяжело. Сразу же развивается пневмония двусторонняя. Поэтому вакцинируем и беременных с 16 недель до 37 недели.

«Пфайзер» могут получить и пенсионеры. Только в качестве бустерной вакцины. На сегодня в поликлинике ей уже ревакцинировались 60 пожилых.

Гюзель Закария

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