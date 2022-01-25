На 20% увеличится размер стипендий студентов в 2022 году

В новом учебном году размер стипендии студентов увеличится на 20%. Так, с сентября обучающиеся на педагогические специальности начнут получать более 58-ми тысяч тенге, по другим направлениям — порядка 37-ми тысяч тенге. Стипендия магистрантов увеличится почти до 87-ми тысяч тенге, докторантов — до 195-ти тысяч тенге. Увеличат в новом учебном году и количество бюджетных мест. Гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.



Куаныш Ергалиев, вице-министр образования и науки РК :



— В 2021 году мы получили более 75 тысяч заявок. Из них грант получили более 56 тысяч абитуриентов. В этом году количество грантов достигнет 61 тысячи. По поручению президента, мы увеличили количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта.

Гюзель Закария