ЧС-ники: участились случаи гибели от угарного газа

Пожар произошёл в частном жилом доме в селе Многоцветном Тайыншинского района. 49-летний мужчина затопил печь. Но из-за неправильной эксплуатации случилось возгорание. Потолок на кухне и в прихожей обрушился, уничтожена веранда, повреждены стены. Общая площадь пожара — 54кв.м.

Дмитрий Растихин, руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— На месте пожара был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения. Причина пожара и причина смерти сейчас устанавливаются. Предварительная причина — неправильная эксплуатация отопительной печи.

В большинстве именно по этой причине и происходят ЧС. И по словам спасателей, число погибших от отравления угарным газом именно без возникновения пожара в этом году увеличилось. 81% возгораний приходится на жилой сектор.



Дмитрий Растихин, руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— По прежнему, как показывает практика, основными причинами пожаров в жилом секторе являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Так, 20 января в жилом доме в Айыртауского районе из-за преждевременного закрытия заслонки отопительной печи пострадали два человека в возрасте 24-х лет. Они получили отравление угарным газом и были госпитализированы.



Дмитрий Растихин, руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— Напоминаем, что перед началом отопительного сезона нужно чистить печи и сами дымоходы. А также во время отопительного периода нужно чистить дымоход и печи не реже 1 раза в 3 месяца — это периодически топящиеся печи. И 1 раз в 2 месяца, если печь топится регулярно.

С начала отопительного периода в регионе произошло 33 пожара. Это меньше по сравнению с прошлым годом, отмечают спасатели.

Диана Салихова