200 тысяч кубометров снега убрали коммунальщики с начала декабря в Петропавловске

Очищают улицы от снега коммунальщики и днём, и ночью. Работают в две смены. Убирают как вручную, так и с помощью спецтехники. На маршрут выходит более 150 единиц транспорта. Ответственное за эту работу в этом году ТОО «Благоустройство-Север».

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Город разделен на 9 маршрутов, по ним и отрабатываем. Ежедневно поступают звонки от жителей. Они также в ночное время отрабатываются. В этой связи хотелось бы попросить жителей не оставлять машины вдоль проезжей части, т.к. это мешает работе техники. На сегодня в городе есть четыре полигона для вывоза снега. Жители, частные предприниматели могут отвозить снег на полигон с.Шаховского.

В целом горожан устраивает, как убирают снег. В основном их волнует частный сектор и придворовые территории. А ещё гололедица на автобусных остановках.

— Я вот приехала недавно из России и, по крайней мере, наш город выглядит замечательно. Всё идет своим чередом, уборка снега идет. Меня все устрaивает, все нравится.



— Возможно, иногда будут чистить дворы. Силами КСК это очень трудно. Хоть раз в месяц зашел бы трактор, основную дорогу бы вычистил. И было бы отлично. А так хорошо. Спасибо, заботятся о нас. И ещё, нужно обратить внимание на остановки. Вот я, например, пенсионер и мне трудно. Вот выходишь из автобуса и там сплошной лёд.



— Центр почистили, всё хорошо. Только дальше в районах снега много. В Рабочем пройти сложно, приходится по проезжей части обходить. А в остальных местах снега вроде нет, не видел. Ходить можно.

Подать заявку на уборку и вывоз снега, а также посыпку дорог можно и самостоятельно. Ситуационный контакт-центр i-KOMEK прнимает звонки круглосуточно. Ежедневно туда поступает порядка 10 обращений. С выпадением осадков их количество достигает и 50-ти. Всего с начала зимнего периода зарегистрировано 441 обращение.

Диана Салихова