В Казахстане планируют перезапустить льготное автокредитование

В Казахстане перезапустят льготное автокредитование. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. По информации ведомства, помимо льготного автокредитования запустят ряд специальных программ, направленных на повышение доступности нового автотранспорта для отдельных групп граждан.

В список входят многодетные семьи, люди с особыми потребностями, работники бюджетной сферы. Также предполагается, что им предоставят скидочные ваучеры на приобретение отечественных авто. Данные проекты обсудят в ближайшее время на совещании с участием экспертов и общественников. Напомним, в 2021 году Нацбанк приостановил программу льготного автокредитования.

Диана Салихова