Санврач РК пересмотрел карантинные ограничения

Здравоохранение

23:18 24 Января 2022

Главный санитарный врач страны пересмотрел карантинные ограничения. Согласно постановлению Ерлана Киясова, срок изоляции для близких контактных заболевших сократили до 7 дней. Через неделю после выявления инфекции ему необходимо сдать ПЦР-тест.

Домашний карантин для контактного завершится лишь при отрицательном результате. В случае положительного показателя изоляция продолжается до истечения 10 суток. Столько же дней предусматривается, если на 7-ой день изоляции отбор проб для лабораторного исследования и вовсе не проводился. Аналогичная тактика карантинизации применяется и к бессимптомным инфицированным COVID-19. Напомним, ранее срок домашней изоляции составлял 14 дней.

Жанель Бисенбаева

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