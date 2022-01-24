Санврач РК пересмотрел карантинные ограничения

Главный санитарный врач страны пересмотрел карантинные ограничения. Согласно постановлению Ерлана Киясова, срок изоляции для близких контактных заболевших сократили до 7 дней. Через неделю после выявления инфекции ему необходимо сдать ПЦР-тест.

Домашний карантин для контактного завершится лишь при отрицательном результате. В случае положительного показателя изоляция продолжается до истечения 10 суток. Столько же дней предусматривается, если на 7-ой день изоляции отбор проб для лабораторного исследования и вовсе не проводился. Аналогичная тактика карантинизации применяется и к бессимптомным инфицированным COVID-19. Напомним, ранее срок домашней изоляции составлял 14 дней.

Жанель Бисенбаева