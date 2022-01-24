К.Ж. Токаев встретился с казахстанскими бизнесменами

Определить новые правила «игры» — более честные, прозрачные и справедливые. Её участникам извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики. Приведут такие ходы к трансформации всего общественного уклада. А вот нарушение правил — к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества. Причём первые признаки такого кризиса на поверхность уже вышли.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять.

Менять ситуацию и годами налажённую систему будут по ключевым принципам. Один из первых, на котором подробнее остановился президент — честная конкуренция. По его словам, здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин — «откупщики». Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю Правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики.

Такой принцип, наконец, даст «задышать» малому и среднему бизнесу. «Расправить плечи» субъектам предпринимательства поможет и пересмотрение карантинных ограничений. Их требования, особенно сфере услуг, до сих пор наносят существенные убытки. Перевернуть страницу устаревших систем и работать по новой, более эффективной — главные цели на ближайшие годы. Ускорить срок помогут патриотизм и социальная ответственность предпринимателей. Если, конечно, они, в свою очередь, на преобразование экономики направят такие ресурсы, как капитал и опыт. Не исключена на фоне четкого видения рынка и инициативность бизнесменов. Так, например, член регионального совета палаты предпринимателей Владимир Богданов предлагает полностью освободить от уплаты налогов микробизнес, который работает в масштабах семьи. Им нужно дать время «подняться на ноги», говорит бизнесмен.

Владимир Богданов, член регионального совета Палаты предпринимателей СКО:



— Микробизнес должен почувствовать, что у него есть возможность развиваться. Вот, когда он будет переходить уже в малый бизнес, здесь уже нужны налоги. Единственный налог, который я бы оставил, — это пенсионные начисления. Я не буду, как представитель среднего бизнеса ущемлён тем, что вот какой-то микробизнес не платит налоги. Это фаза становления, а иногда даже выживания. Мы должны дать микробизнесу работать.

Бизнес и власть несут солидарную ответственность за будущее страны и новый Казахстан, отметил президент. И диалог между ними должен привести к общему согласию. Встреча предпринимателей и главы государства — знак того, что бизнес услышат и учтут все конструктивные предложения. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при Правительстве, а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ. Эту и многие другие инициативы Президента поддержал председатель регионального совета палаты предпринимателей Олег Иванов.



Олег Иванов, председатель регионального совета Палаты предпринимателей СКО:



— Законодательная инициатива в большей степени должна рождаться снизу, нежели сверху. И удача или неудача той или иной политики, они, как правило, зависят от этого. Поэтому мы надеемся, что инициатива высказанная снизу, она поможет выработать сбалансированные законы. И мы будем видеть прозрачность «слышащего государства», которое активно пропагандирует наш Президент.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда «Қазақстан Халқына». Некоторые из них уже даже перечислили средства. Глава государства еще раз подчеркнул, что это народный фонд, поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Напомним, фонд занимается полезной благотворительной деятельностью. А вносить ежегодный определенный правительством процент налогооблагаемых доходов будут крупнейшие компании страны.

Жанель Бисенбаева