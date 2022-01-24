Более 30 граммов синтетических наркотиков изъято у петропавловца

Полицейские направили в суд материалы досудебного расследования в отношении жителя Петропавловска, подозреваемого в хранении и распространении психотропных веществ методом «закладок».

Напомню, в июле прошлого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 24-летнего жителя Петропавловска, у которого они обнаружили и изъяли синтетические наркотики. «Соль» была расфасована в 23 полимерных свёртка.

Руслан Умбетов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:



— Кроме того, задержанный указал на 22 тайника с наркотиками, которые успел разложить до его задержания. Общий вес изъятых психотропных веществ составил 31,32 грамм, что является особо крупным размером. В настоящее время задержанный находится под стражей. Уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК с обвинительным актом направлено в суд.

Алишер Ашимов