Более 30 граммов синтетических наркотиков изъято у петропавловца

Криминал

23:17 24 Января 2022

Полицейские направили в суд материалы досудебного расследования в отношении жителя Петропавловска, подозреваемого в хранении и распространении психотропных веществ методом «закладок».

Напомню, в июле прошлого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 24-летнего жителя Петропавловска, у которого они обнаружили и изъяли синтетические наркотики. «Соль» была расфасована в 23 полимерных свёртка.

Руслан Умбетов, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Кроме того, задержанный указал на 22 тайника с наркотиками, которые успел разложить до его задержания. Общий вес изъятых психотропных веществ составил 31,32 грамм, что является особо крупным размером. В настоящее время задержанный находится под стражей. Уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК с обвинительным актом направлено в суд.

Алишер Ашимов

Читайте также

В СК водитель — «лишённик» снова сел за руль иномарки в нетрезвом виде
Звонок о заложенной бомбе в ТРЦ «Doctyk Mall»: более 14,5 млн тенге или ограничение свободы сроком до 5 лет грозит лжетеррористу
Незаконно хранящееся оружие изъяли у жителей СКО
1,5 тысячи казахстанцев нарушили режим ЧП
Почти 3 миллиона тенге стоила петропавловцу «раскрутка денег» в интернете
В предновогодние дни активизировались интернет-мошенники
Кражу проводов выявили в СКО
23 факта нарушения тишины зарегистрировали полицейские за прошлые выходные
Факты незаконной продажи алкоголя выявлены в СКО
Житель района им. Г. Мусрепова незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы
28 водителей, скрывшихся с мест ДТП, разыскали полицейские
11 человек задержаны за нарушение режима ЧП