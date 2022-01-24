Более 100 военнослужащих вернулись в в/ч 6637 из г.Алматы

Гордо шагают защитники своего Отечества. В тяжелые для нашей страны они стояли на передовой — выполняли свой священный долг. Батальон воинской части 6637 до приезда миротворцев следил за охраной общественного порядка в южной столице. За время службы они задержали более 20 правонарушителей. За отвагу и храбрость на плацу их встречают с почестями и словами благодарности.



Капез Даулетбеков, заместитель начальника ДП СКО:



— Мы поздравляем вас с успешным выполнением поставленных задач в г.Алматы и благополучным возвращением на место дислокации. Вы, вернувшись из Алматы, внесли яркую и незабываемую страницу в летопись своей воинской части.

35 отличившихся рядовых Национальной гвардии наградили благодарственными письмами. Для 19-тилетнего Ерасыла Казкенова это не просто награда, а напоминание о ценности каждой минуты мирного неба.

Ерасыл Казкенов, военнослужащий в/ч 6637 Национальной гвардии РК:



— 5 января в срочном порядке мы вместе с сослуживцами направились в г. Алматы. На месте мы следили за соблюдением комендантского часа. Ежедневно заступали в шестичасовой караул. Ни на секунду я не задумывался об опасности, думал лишь о восполнении своего долга перед Родиной. Родители, узнав о моей миссии, гордились мной. Сейчас я рад, что выполнил свою клятву и оправдал возложенные ожидания.



Более 100 человек войскового состава с честью и достоинством исполнили поручения главнокомандующего. Командир службу своего батальона оценивает с гордостью.

Ерлан Ташкенов, командир батальона в/ч 6637 Национальной гвардии РК:



— Мой батальон выполнил все поставленные задачи. Никто из военнослужащих моего батальона безучастным не остался. Все выполнили приказ. Все были верны присяге.

Среди охраняемых объектов военнообязанных в/ч 6637 была Алматинская ТЭЦ-2.Также военнослужащие задерживали бандитов и мародеров, следили за соблюдением правил режима ЧП.

Гюзель Закария