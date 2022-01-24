59 североказахстанцев выздоровели от covid-19 за сутки

И об эпидемиологической ситуации в регионе. За прошедшие сутки от covid-19 выздоровели 59 североказахстанцев. В то время как заразились порядка 178 человек. По данным на 22 января первую дозу вакцины получили 286 тысяч человек, полный курс иммунизации прошли порядка 270 тысяч. На данный момент в области отмечается рост заболеваемости среди детей и беременных женщин.

Среди юного населения — 29 новых случаев. Под наблюдением сейчас находятся — 455 детей, на стационарном лечении — 39, на амбулаторном — 416 человек. Среди беременных — 40 новых зарегистрированных случаев, под наблюдением врачей находятся 147 женщин. К слову, в «зеленой» зоне по распространению КВИ не находится ни один регион Казахстана. В «желтой» только Туркестанская область.

Диана Салихова