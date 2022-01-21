Североказахстанский конькобежец примет участие в Олимпийских играх в Пекине

Североказахстанский конькобежец Иван Аржаников примет участие в Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен выступит на дистанциях 500 и 1000 метров. Масштабные соревнования стартуют 4 февраля. Выступит конькобежец в 12-ых и 18-ых числах этого же месяца. Сейчас единственный обладатель путёвки от нашего региона на XXIV Олимпийские игры тренируется в столице. Наша съёмочная группа связалась с Иваном и узнала о его готовности к поездке в Китай.



Иван Аржаников, мастер спорта международного класса по конькобежному спорту:



— Готовимся мы в закрытом помещении. Это связано с обострением коронавируса. В Китае с этим строго. Поэтому нас отгородили от всех. Уже на протяжении двух недель катаемся, никуда не выходим. Настроен позитивно. Постараюсь оправдать возложенные на меня ожидания.

Жанель Бисенбаева