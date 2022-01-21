Ежедневно раком шейки матки заболевают 2 казахстанки

Рак шейки матки врачи нередко называют «тихим убийцей». Всё потому что на первых двух стадиях женщины не испытывают никаких симптомов. К тому времени, как они появятся, болезнь уже распространяется. Отсюда и высокая смертность. В нашем регионе этот «пик» пришёлся на 2019-ый год. Тогда от злокачественного новообразования скончались 18 североказахстанок. Уменьшить эту цифру поможет лишь профилактика, говорят врачи.

Наида Набиуллина, онкогинеколог хирургического отделения областного онкологического диспансера:



— Первичная профилактика включает в себя вакцинацию. Вакцинация у нас пока не проходит. Хотя, у нас в Казахстане создана специальная рабочая группа по внедрению этих вакцин. Думаю, что в ближайшие два года программа вакцинации будет внедрена. Поскольку уже в соседних государствах, как Узбекистан, Кыргызстан. Они уже активно используют эту программу.

Уже больше 13 лет от этого заболевания прививают и в Австралии. Там болезнь уже практически искоренили. Пока рак на ранних стадиях у нас выявляет скрининг. Вторичную профилактику в стране ввели еще в 2008 году. Подлежат бесплатному тесту один раз в 4 года женщины от 30 до 70-ти лет. Воспользовались услугой в прошлом году из 24 тысяч североказахстанок 90%. Для оставшихся 10-ти риск заболеть возрастает с каждым днём. На сегодня рак шейки матки диагностировали пости у 500 жительниц области.



Наида Набиуллина, онкогинеколог хирургического отделения областного онкологического диспансера:



— На первой стадии — 250 человек. Со второй стадией 223 человека. С третьей стадией 24 женщины и с четвёртой стадией 2 женщины. Во время скрининга были выявлены предраковые изменения шейки. Наше основное правило — выявить не сам рак шейки, а выявление предраковых изменений шейки матки. Таких женщин у нас выявлено 202.

Ежегодно женщины должны проходить и обследование у гинеколога. Акцент здесь врачи ставят на молодых девушках. Ведь в последние года рак шейки матки поражает в основном именно их.

Жанель Бисенбаева