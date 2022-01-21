3,5 миллиона человек в мире заразились коронавирусом за сутки

В мире ежедневно продолжает расти количество инфицированных COVID-19. За сутки вирусом заразились почти 4 миллиона человек. Антилидером по-прежнему остаётся США. За последние 24 часа здесь зарегистрировали более 1 миллиона 200 тысяч новых случаев. На втором месте — Франция. Там санитарные службы выявили 465 тысяч заражений в сутки.



Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции:



— Нам удалось избежать катастрофического сценария, потому что вакцина сыграла свою роль. Согласно данным Агентства здравоохранения Франции, сегодня в 15 раз меньше госпитализаций в реанимации носителей вируса, чем в марте 2021 года. Это благодаря вакцинации. И санитарный паспорт. Последнее исследование Совета экономического анализа показало, что рост вакцинации на 13% позволил избежать 4 тысяч смертей и многочисленных госпитализаций.

Сегодня полный курс иммунизации прошли почти 78% населения этой страны. Если положительная динамика сохранится, то с февраля местные власти введут ряд послаблений. Между тем, учёные там разработали свою вакцину против «омикрон»-штамма. Согласно исследованиям, три дозы антигена полностью нейтрализуют новый вариант вируса. Ухудшается эпидобстановка в Германии. С начала пандемии количество инфицированных здесь перевалила за 110 тысяч в сутки. Резкий прирост местные власти связывают с волной «омикрона». Кстати, врачи его находят в 70% случаев.

Алишер Ашимов, корреспондент:



— Германия серьёзно рассматривает возможность введения обязательной вакцинации. Однако, пока эта мера коснулась только определенных профессий — военных, врачей и других сотрудников частных врачебных практик и стоматологий. До 15 марта они обязаны предоставить справку о вакцинации или о выздоровлении.

В Грузии за последние сутки зафиксировали более 6-ти тысяч инфицированных. Врачи говорят, циркулирует «омикрон» в основном среди молодёжи.

Алишер Ашимов