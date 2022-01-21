182 североказахстанца заразились COVID-19 за прошедшие сутки

Здравоохранение

23:21 21 Января 2022

В СК кривая заражённых коронавирусной инфекцией продолжает расти. Так, за прошедшие сутки в регионе выявили больше 180-ти новых случаев. Половину из них зарегистрировали в областном центре.

Следующие в списке антилидеров — Кызылжарский, Айыртауский и район Шал акына — больше 10-ти заболевших в каждом. Всего за сутки в регионе провели больше 500 тестов. Процент положительных результатов равен 6-ти. Между тем, в Казахстане за прошедшие 24 часа коронавирус обнаружили у более 16-ти тысяч человек. Больше всего инфицированных в столице. По данным минздрава, от вируса и пневмонии в стране скончались 7 казахстанцев.

Жанель Бисенбаева

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