182 североказахстанца заразились COVID-19 за прошедшие сутки

В СК кривая заражённых коронавирусной инфекцией продолжает расти. Так, за прошедшие сутки в регионе выявили больше 180-ти новых случаев. Половину из них зарегистрировали в областном центре.

Следующие в списке антилидеров — Кызылжарский, Айыртауский и район Шал акына — больше 10-ти заболевших в каждом. Всего за сутки в регионе провели больше 500 тестов. Процент положительных результатов равен 6-ти. Между тем, в Казахстане за прошедшие 24 часа коронавирус обнаружили у более 16-ти тысяч человек. Больше всего инфицированных в столице. По данным минздрава, от вируса и пневмонии в стране скончались 7 казахстанцев.

Жанель Бисенбаева