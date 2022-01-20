Новые производства вошли в СЭЗ «Qyzyljar»

Новые производства включили в специальную экономическую зону «Qyzyljar». Теперь в нашей области на территории СЭЗ запустят производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона, бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, фармацевтических продуктов и препаратов, а также лекарственных изделий для ветеринарии. Напомню, СЭЗ привлекателен для инвесторов большими льготами. Они не платят корпоративный, земельный и имущественный налоги. Действует нулевая ставка НДС на товары, реализуемые на территории СЭЗ. К земельным участкам подводится вся необходимая инфраструктура.

Айгерим Мукашева