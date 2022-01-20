Насколько актуально сейчас детское чтение и соответствуют ли библиотеки современным реалиям

Алтынай Алтайкызы увлекается чтением с раннего детства. В свои 10 лет девочка с удовольствием впитывает мудрость книг русских, казахских и зарубежных писателей. И это дает свои плоды.

Алтынай Алтайкызы, учащаяся специализированной казахской школы-гимназии им.Абая :



— Я участвовала в чтениях Магжана Жумабаева, Ыбрая Алтынсарина и Абая Кунанбаева. По чтениям Ыбрая Алтынсарина я взяла гран-при, это был республиканский конкурс. Магжана Жумабаева я взяла 2 место, это было по моей школе. По чтениям Абая Кунанбаева я взяла 3 место.

С детства Алтынай говорила только на русском языке. Чтобы изучить и свободно владеть своим родным языком, по наставлению мамы девочка ознакомилась с произведениями казахских писателей и поэтов. Теперь она свободно читает как на русском, так и на государственном языке. Побеждает на конкурсах, читая стихи казахских классиков. Говорит, ей очень нравятся произведения о родной земле.

Сверстники Алтынай тоже увлекаются чтением. В областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова отмечают, что ежегодно туда приходят около 15 тысяч читателей. В век информационных технологий проблему детского увлечения чтением не отрицают. Но работа над привлечением юных читателей дает свои плоды.



Анара Кусанова, руководитель методико-библиографического отдела детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:



— 2021 год был годом поддержки детского чтения. Большое внимание уделялось приобретению детской литературы. Закупается именно литература, которая связана с гаджетами, 3Д книжки, серии, также энциклопедического характера. Очень интересны во все времена — это сказки, сейчас очень дети увлекаются фантастикой. Это неизменно является Гарри Поттер, которого дети берут читать как на русском, так и на казахском языках.



Также в библиотеке есть книги по популярным мультфильмам. Работу по привлечению юных читателей здесь будут продолжать. 2022 год в республике объявлен Годом детей, поэтому в библиотеке уже запланировали много конкурсов и интересных мероприятий.

Анастасия Кузнецова