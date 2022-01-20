К. Аксакалов: «Провести воду в дом сельчанам должны помочь сельхозтоваропроизводители»

«Сначала сети, а потом объекты», — говорит Кумар Аксакалов. Так, за прошедший год в регионе на улучшение качества электроснабжения направили более 6 млрд тенге, на развитие системы водоснабжения — порядка 10 млрд тенге. Доступ к чистой питьевой воде появился в 406 селах.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:



— В результате по итогу 2021 года доступ составил 83,5%. В 2022 году на водоснабжение и водоотведение предусмотрено 12,3 млрд тенге. В рамках реализации проектов будет модернизировано 135 км сетей. Планируется подать воду и улучшить водоснабжение в 23 населённых пунктах с численностью населения 33,5 тыс человек. Появится возможность подключить к водоснабжению 2 тыс домов.

Результаты работы управления не удовлетворили главу региона. По его словам, она требует работы над ошибками . И теперь каждый проект перед реализацией обязан проходить тщательную проверку.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Документацию по внутрипоселковым разводящим сетям водопроводным необходимо так разрабатывать, чтобы люди, желающие подключиться к воде, несли меньшие расходы. То есть надо было установить больше колодцев. Таким образом, сократить расстояние и соответственно, расходы людские за каждый метр дополнительной трубы. Каждого проекта провести экспертизу. Государство пойдет на увеличение затрат проектов, но, таким образом, люди должны уменьшить расходы.

Помогать в этом вопросе, по мнению акима области, должны и сельхозтоваропроизводители. Они обязаны предоставить сельчанам необходимую технику и рабочих. Тем самым проявлять высокую социальную ответственность. Возникли вопросы у главы региона и к энергетикам. Почему при колоссальном финансировании на главной тепловой электростанции происходят аварии? Отчего и перебои в тепло- и электро-снабжении.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Таких перебоев быть не должно. Инвеспрограмма существует. Мы не увеличили тариф для населения. Вместе с тем бюджет будет помогать. Соответственно все эти средства должны пойти на модернизацию.

Тем временем в регионе за прошедший год установили 125 котлов, работающих на биомассе. Это позволило сократить потребления угля на 26 тысяч тонн, сэкономили в бюджете 260 млн тенге. Ведутся работы и по подключению к центральному теплоснабжению в селах. ЗА год охватили 160 многоквартирных домов. Возник у ассоциации строителей и вопрос о вводе альтернативной энергии.

Сергей Тимофеев, председатель ассоциации строителей СКО:



— Хотелось бы узнать перспективу природного газа. Будет ли у нас такой проект?

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Работаем над этим. Глава государства озвучил эти вопросы , дал поручение министерству энергетики. Министерство энергетики разрабатывает 2 варианта. Первый — Сарыарка. Это Нур-Султан — Кокшетау-Петропавловск. Второй вариант — РФ. Пока еще решение не принято.



В целом, для для североказахстанских строителей 2021-й год выдался рекордным. Они возвели 346 тысяч кв.метров жилья.

Кайролла Галеев — руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:



— Объем строительных работ составил 106 млрд.тенге с динамикой роста в 4,7 %. В текущем году план объема строительных работ планируем достичь показателя 120 млрд. тенге, с динамикой роста 8 процентов за счет всех объектов строительства. Ввод жилья запланирован в объеме 401 тыс.кв. метров с ростом данного показателя на 18 процентов.

Новоселье в 2021-м отметили почти 1700 североказахстанцев, около 5000 использовали свои пенсионные накопления в сумме чуть больше 11 млрд тенге.

Завершится в этом году строительство 5 арендных, 9 кредитных многоквартирных домов. Начнется стройка 13 многоэтажек, 9 из которых расположится в микрорайоне Капай. Первые строительные работы начнутся и турецкой компанией «YDA». Также в текущем году планируют ввести в эксплуатацию 2 поликлиники на 250 посещений в микрорайонах «Береке» и «Жас Оркен».Кумар Аксакалов подчеркнул, региону требуются новые архитектурные решения.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Нам надо существенно менять облик нашего города. Поэтому наши проектные компании должны в корне пересмотреть подходы к проектированию, привлекать более молодых, перспективных и креативных архитекторов, инженеров. Надо смотреть, как весь мир развивается. Первые и вторые этажи должны быть предусмотрены под торговые площади.

При этом отмечает аким области, не стоит забывать проектировщикам и о местах отдыха — парках и скверах.

Гюзель Закария