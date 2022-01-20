155 североказахстанцев заразились COVID-19 за прошедшие сутки

Здравоохранение

22:22 20 Января 2022

Больше 15 800 казахстанцев заразились COVID-19 за последние 24 часа. По сравнению с прошлым днём, цифра выросла почти на три тысячи. Ситуация обостряется в столице. Там за сутки выявили 5050 заражённых. В Карагандинской области инфицированных в два раза меньше — 2 944 человека.

Не отстаёт от антилидеров Алматы, где выявили 2025 новых случаев заражения коронавирусом. Что касается СК, темпы заболеваемости растут с каждым днём. Здесь зарегистрировали 155 инфицированных COVID-19. Напомню, днём ранее положительный ПЦР-тест получили 143 североказахстанца. Между тем, в регионе продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 263 тысячи 715 жителей.

Алишер Ашимов

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